Sartorius Long: 74 Prozent Chance! von Harald Zwick - 13.01.2022, 08:30 Uhr Sartorius ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Deutschlands. Ein Grund ist die Überlagerung des schon sehr lukrativen Biotech-Marktes durch die extra Ausgaben in Verbindung mit der Corona-Pandemie. Kann das geplante Gewinnwachstum gehalten werden, verzeichnet die Aktie noch immer ein erwartetes KGV 2024 in Höhe von 48. Überraschende Gewinnsteigerungen sind dennoch möglich. Die Sartorius AG ist die Muttergesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...