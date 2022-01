Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Generalversammlung/Sonstiges

Die Basler Kantonalbank öffnet ihre Türen in den Quartieren und lädt die Bevölkerung ein



13.01.2022 / 10:00



Wegen Corona mussten in den letzten zwei Jahren in Basel zahlreiche gesellschaftliche Anlässe abgesagt werden. Sobald es die Situation erlaubt, möchte die Basler Kantonalbank (BKB) einen Beitrag leisten, um das gesellige Beisammensein der Bevölkerung zu neuem Leben zu erwecken. Die Filialen werden deshalb in den nächsten Jahren jeweils zu einem Quartier-Samstag einladen. Mit einem vielseitigen Rahmenprogramm und verschiedenen Verpflegungsmöglichkeiten will die BKB den Austausch mit den Quartierbewohnerinnen und -bewohnern intensivieren und die Kundennähe pflegen. Im Gegenzug dazu wird die PS-Versammlung nicht mehr weitergeführt. In den Jahren 2020 und 2021 musste die PS-Versammlung der BKB coronabedingt abgesagt werden. Eine Durchführung im Frühjahr 2022 ist aus heutiger Sicht ebenfalls nicht opportun. Aus diesem Grund hat die Basler Kantonalbank entschieden, die PS-Versammlung fortan nicht weiter zu führen. Mit Aktivitäten rund um die Filialstandorte möchte die Bank in den kommenden Jahren neben den PS-Inhaberinnen und -Inhabern künftig auch Kundinnen und Kunden sowie die Bevölkerung involvieren und sich in den Quartieren für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Damit leistet sie einen Beitrag für eine lebendige Stadt, fördert das gesellige Beisammensein der Bevölkerung und ermöglicht den Austausch mit der Bank und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Investorinnen und Investoren der Basler Kantonalbank werden nach wie vor umfassend über den Geschäftsverlauf und die Fortschritte der Bank in Bezug auf Strategie und die Nachhaltigkeit informiert. Die Kommunikation erfolgt einerseits über einen neu konzipierten Geschäftsbericht und ein informatives Jahresmagazin. Sie werden per Video und über weitere digitale Kanäle resp. in begrenzter Stückzahl auch als Printversionen zur Verfügung stehen. Medienmitteilung (PDF) Für weitere Auskünfte

Patrick Riedo

Leiter Kommunikation

Basler Kantonalbank, CEO Office

Telefon 061 266 27 89

medien@bkb.ch

Ende der Medienmitteilungen