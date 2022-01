Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax schwächer ++ Tesla: Gute Nachrichten aus China ++ Philips unter Druck.

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Inflation ist im Dezember auf 7 % und erreichte damit den höchsten Stand seit 1982. Die großen US-Indizes zeigten sich davon aber am Mittwoch uneinbedruckt. Die Inflation lag im Rahmen der Erwartungen und nach Ansicht mancher Analysten ist auch eine verschärfte Geldpolitik der Fed auch schon in den Kursen eingepreist. Zudem dürfte sich der Trend von Wachstums- zu Value-Aktien weiter verstärken. Der Dow Jones beendete den Handel gestern mit einem Plus von 0,11 % bei 36.290 Punkten, während der S&P 500 0,28 % höher bei 4.726 Punkte schloss. Der Technologieindex Nasdaq 100 legte sogar um 0,38 % auf 15.905 Punkte zu. Die steigende Inflation in Verbindungen mit Corona bremste heute die weitere Kurserholung an den deutschen Börsen aus. Der Dax eröffnete mit einem Minus von 0,31 % bei 15,959 Punkten und rutschte damit wieder unter die Marke von 16.000 Punkten.

Gute Nachrichten aus China schoben auch den Kurs von Tesla an.

