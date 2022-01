Walmart: die Bullen warten auf das Golden Cross >>> PULLBACK-SETUP mit WMT <<<

Das Dauerthema Corona nervt den Einzelhandel, aber Walmart (WMT) ist auch im E-Commerce gut aufgestellt. Neu seit Herbst 2020: das Kundenbindungsprogramm Walmart+.

Symbol: WMT ISIN: US9311421039

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie konnte im Verlauf der letzten sechs Monate nur rund 1.4 Prozent zulegen und steckt in einer Seitwärtsbewegung fest. Dennoch könnte sich nach dem jüngsten Rücksetzer eine schöne Kaufgelegenheit mit bombastischem Chance-Risiko-Verhältnis ergeben.

Chart vom 12.01.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 143.44 USD





Meine Expertenmeinung zu WMT

Meinung: Wie viele andere Einzelhändler belastet auch Walmart das Dauerthema Corona. Gerade wurden wegen der Omnikron-Variante vorsorglich einige der Stores geschlossen. Da viele der Waren lebensnotwendig sind, waren zwar zuletzt Umsatzzuwächse zu verzeichnen, gleichzeitig stiegen aber auch die Kosten wegen Sicherheitsvorkehrungen und auf Grund der Entwicklungen an den Rohstoffmärkten. Im Vergleich zu vielen Wettbewerbern ist der Gigant aus Bentonville, Arkansas im E-Commerce gut aufgestellt. Das neue Kundenbindungsprogramm Walmart+ kommt gut an. Es bietet für 98 USD Jahresgebühr kostenlose Lieferung aus dem Online-Shop, kostenlose Same-Day-Lieferungen in ausgewählten Gebieten, sowie Rabatte an den Walmart-Tankstellen.

Setup

Mögliches Setup: Kaufsignal wäre das Überschreiten der Tageskerze vom gestrigen Mittwoch. Den Stopp Loss platzieren wir etwas unter dem sich anbahnenden Golden Cross. Das Kursziel wäre das Pivot-Hoch vom 5. November. Neue Quartalszahlen kommen am 15. Februar, so dass auch ein mehrwöchiger Swingttrade möglich ist. Börsentäglich gibt es coole Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in WMT.

Veröffentlichungsdatum: 13.01.2022

