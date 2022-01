Aktionäre von Steinhoff (WKN: A14XB9) haben derzeit Grund zum Strahlen. Nachdem die Tochter Pepco heute Morgen einen Umsatzanstieg von 12,4% auf 1,35 Milliarden € vermeldet hat, startet das Zockerpapier mit einem Plus von mehr als 3% auf über 0,32 € in den Handel. Mittlerweile hat die Aktie seit dem 5. Januar um +30% zugelegt. Wie weit geht die Reise noch? Steinhoff International Holdings ist ein weltweit tätiger Möbelkonzern mit Sitz in Amsterdam ...

