Steigende Preise sind überall auf der Welt zu einem echten Problem geworden. Die Ursachen für die Inflation sind fast überall zu finden, aber die Welt achtet vor allem auf die steigenden Energiepreise. Dies ist ein Problem in Volkswirtschaften, die keinen direkten Zugang zu Energieressourcen haben, und der Anteil der erneuerbaren Energien ist immer noch unzureichend. Diese Probleme sind in den Ländern der Europäischen Union deutlich sichtbar. Versorgungsengpässe oder Lieferprobleme haben dazu geführt, dass die Ölpreise auf den höchsten Stand seit 2014 gestiegen sind, und Gas ist in Europa auf ein extrem hohes Niveau angestiegen, das es in der Geschichte noch nie gegeben hat. Unerwünschte Kohle ist aufgrund der steigenden Preise für andere Rohstoffe ebenfalls teuer geworden. Außerdem konnten alternative Quellen nicht so viel Energie liefern wie benötigt. Starker Anstieg der Energiepreise Energie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus, und früher oder später werden wir die Auswirkungen der hohen Preise auf praktisch alle Bereiche unseres Lebens spüren. Dies geschah in ganz Europa, wo die Inflation im Euroraum auf 5% gestiegen ist - den höchsten Stand in der Geschichte. In Polen wiederum erreichte die Inflation ein Niveau von über 8%, das zuletzt zu Beginn des letzten Jahrzehnts beobachtet worden war. Eine künstliche Schöpfung, reale Folgen Es stellt sich jedoch heraus, dass es neben den hohen Preisen für Energieressourcen auch noch andere Probleme gibt! In Europa herrscht Rohstoffknappheit, weshalb die Auswirkungen des Preisanstiegs viel gravierender sind als in den Vereinigten Staaten. Mit diesen höheren Rohstoffpreisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...