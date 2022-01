In der D-A-CH-Region sinken die Preise im Vortagesvergleich um durchschnittlich 0,05 Cent bzw. Rappen pro Liter Heizöl. Der Ölmarkt bewertet den DOE Bericht preissteigernd. In Asien ist das Verkehrsaufkommen Corona bedingt teilweise um bis zu 60 Prozent eingebrochen. Nach den gestrigen Preisanstiegen starten wir mit leicht gesunkenen Ölpreisen in den Tag. Hintergrund ist zum Beispiel, dass Omikron ...

Den vollständigen Artikel lesen ...