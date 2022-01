DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Französisches Distributionsunternehmen ist neuer USU-Kunde für Software Lizenzmanagement



13.01.2022 / 10:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Paris, Frankreich/Möglingen, Deutschland - 13. Januar 2022. Zur Optimierung des konzernweiten Software Asset Managements (SAM) hat sich ein französisches Unternehmen ("der Kunde") für Software und Services von USU SAS entschieden. Das global agierende Distributions-Unternehmen für das Baugewerbe und die Industrie möchte einen kostentransparenten Überblick über die eigene komplexe Software-Lizenzlandschaft gewinnen, Compliance sicherstellen und die Risiken bei Audits der großen Softwarehersteller minimieren. Mit USU Software Asset Management sollen künftig insbesondere die Software-Verträge und -Lizenzen von Microsoft, Adobe und Oracle überprüft und die bestmögliche wirtschaftliche Nutzung gewährleistet werden - für das eigene Rechenzentrum und die Cloud. Dadurch erwarten die Verantwortlichen des Kunden signifikante Einsparungen. Entscheidend für den Zuschlag zugunsten der USU Software war neben der Beratungs-Expertise des USU-Partners Crayon vor allem die Fähigkeit der SAM-Lösung, mit hochspezialisierten Modulen u.a. für Oracle, Adobe und Microsoft die komplette hybride Software-Landschaft mit der On-Premises-bzw. Cloud-Nutzung professionell abzudecken. "Wir freuen uns, dem Kunden mit unseren SAM-Lösungen einen nachhaltigen Mehrwert bieten zu können. Das Projekt ist außerdem ein wichtiger Meilenstein unserer strategischen Partnerschaft mit Crayon France", so Eléonore Varet, Managing Director von USU SAS. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar.

USU Software AG



Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: https://www.usu.com





Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com

13.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de