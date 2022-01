München (ots) -Aus Becher wird Buch! In der aktuellen Happy Meal® Promotion von McDonald's Deutschland bestehen die Bücher zu 40 Prozent aus recyceltem Bechermaterial. Mit dem Recycling-Pilotprojekt setzt das Unternehmen seine Verpackungsreise fort und unterstreicht seine Bemühungen zur Förderung geschlossener Wertstoffkreisläufe.McDonald's Deutschland zeigt mit seiner neuen Happy Meal® Promotion, dass neben der grundsätzlichen Einsparung von Verpackungen und dem Einsatz optimierter Verpackungsmaterialien auch das Recycling eine wichtige Rolle in der umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens spielt. Während die papierbasierten McDonald's Verpackungen bereits zu 100 Prozent aus recycelten oder zertifizierten Quellen stammen, wurde darüber hinaus gemeinsam mit Lieferant:innen ein eigenes Recyclingsystem entwickelt, um Papierbecher von Getränken und Softeis zu bedruckbaren Papierbögen aufzubereiten. Diese werden jetzt auch für die aktuellen Happy Meal® Bücher genutzt. "Hierbei handelt es sich um ein in der Bücherwelt einmaliges Verfahren, das zeigt, wie Wertstoffkreisläufe geschlossen werden können und benutztes Material ein hochwertiges zweites Leben erhält. Dieser innovative Ansatz ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch nachhaltig", sagt Markus Weiß, Unternehmenssprecher von McDonald's Deutschland.Mehr als nur Lesespaß!Vom 13. Januar bis 16. Februar können sich die kleinsten McDonald's Gäste über eine Auswahl von sieben verschiedenen Recyclingbüchern in ihrer Happy Meal® Bestellung freuen. Alle Bücher beschäftigen sich inhaltlich mit Themen rund um die Umwelt und die Natur. Mit einer crossmedialen Verlängerung in Form einer interaktiven Web-App wird den Kindern so auf ansprechende und spielerische Art und Weise das Thema Recycling nähergebracht. Die Bücher in der aktuellen Happy Meal® Promotion bestehen zu 40 Prozent aus recyceltem Bechermaterial und zu 60 Prozent aus Frischfaserpapier aus zertifizierter Forstwirtschaft. Auch bei den anderen Geschenken im Happy Meal® achtet das Unternehmen zunehmend auf mehr Nachhaltigkeit. So werden die Spielzeuge seit Ende 2020 nur noch in Papier statt in Plastik verpackt.Papier aus der TonneUm Müll zu vermeiden trennen Mitarbeiter:innen in den McDonald's Restaurants in Deutschland bereits seit 1993 die Verpackungen und sonstigen Wertstoffe in verschiedene Materialfraktionen, um die unterschiedlichen Abfallarten optimal recyceln zu können. Bereits seit 2019 werden außerdem alle Getränkebecher separat gesammelt und mithilfe von Logistikpartnern in einen internen Recyclingkreislauf eingespeist. Durch ein spezielles Recyclingverfahren werden die benutzen Papierbecher aus seinen Restaurants so beispielsweise zu Hygienepapier, Rigipsplatten und jetzt auch grafischem Papier.Langjährige Leseförderung durch McDonald's DeutschlandMcDonald's Deutschland engagiert sich schon seit langem für die Leseförderung in Deutschland. 2020 hat das Unternehmen rund 9,5 Mio. Bücher im Rahmen des Kindermenüs Happy Meal® verteilt. Die Stiftung Lesen unterstützt die Aktion von Anfang an. Für jedes im Happy Meal® ausgegebene Buch gehen zudem 10 Cent an die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich für das Wohlergehen von Familien schwer kranker Kinder einsetzt.Alle Informationen zur McDonald's Verpackungsreise gibt es hier:https://unserplanfuerwenigermuell.mcdonalds.de/Link zum YouTube-Clip: https://youtu.be/o1PmuDBnbtw (https://ots.de/X0bL3K)Pressekontakt:McDonald's Deutschland LLCMarkus WeißDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52942/5120306