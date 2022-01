DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Erwe Immobilien - Verborgene Schätze heben - Einnahmen und Cashflow, Dividendenzahlung in Planung

Frankfurt am Main, 13.01.2022 (pta012/13.01.2022/10:00) - Innenstadt-Immobilien mit Entwicklungspotenzial stehen bei der Erwe Immobilien AG für das Stichwort Wertaufholung. Dies verlangt ein sehr aktives Management, das einen Blick für die Schwächen wie für die Chancen eines Hauses besitzt und die Ärmel hochkrempelt. "Plain Vanilla", wo nur eine solide und weitgehend vermietete Immobilie teuer mit entsprechend dürftigen Margen erworben und im Wesentlichen verwaltet wird, ist erklärtermaßen nicht der Plan. Erwe geht es um "Value Add". Der Teufelskreis, der bei Immobilien mit viel Leerstand zu geringer Frequentierung und Preisverfall führt, wird durchbrochen. Bevorzugt investiert wird in A-Lagen in B-Städten.

Der Fokus liegt dabei auf den Bereichen Dienstleistungen, Büros, Hotels, Gesundheitswesen und Gastronomie, aber auch auf Wohnen in Innenstädten. Beim Stichwort Büros wird durchaus auch an die Öffentliche Hand gedacht, schließlich gelten Kommunen als problemlose, verlässliche Mieter. Grundsätzlich entspricht das Geschäftsmodell der Strategie "Buy & Hold", doch der große Vorteil liegt darin, dass die einzelnen Stufen der Wertschöpfung vom Unternehmen in eigener Regie erklommen werden.

Wir erwarten, dass sich aus der Belebung der Innenstädte noch vielfältige Chancen ergeben. Die derzeitige Phase der raschen Expansion ist mit steigenden Aufwendungen verbunden. Daher ist geplant, einen Fonds für institutionelle Investoren aufzulegen. Zugleich wird die dynamisch wachsende Bevölkerung in Deutschland, die mit sinkender Pro-Kopf-Kaufkraft und steigendem E-Commerce einhergeht, zu einer stärker diversifizierten Nutzung von Toplagen führen. Vom Kauf über die Revitalisierung bis zum Property Management bieten die Hessen vieles aus einer Hand an. Analysten nennen ein Kursziel von EUR 4. Wir sehen ein Potenzial von wenigstens 25 %. Grundsätzlich besteht die Absicht, in zwei bis drei Jahren die Dividendenzahlung aufzunehmen. Der noch relativ niedrige Streubesitz lässt eine limitierte Ordererteilung ratsam erscheinen.

Der ausführliche Bericht über die Erwe Immobilien AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Januar-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de ( http://www.nebenwerte-journal.de/ ). Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über das Nebenwerte-Journal

Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

