DJ Habeck: Unabhängikeit von fossiler Energie ist Chance für die Wirtschaft

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angesichts drängender Herausforderungen zur Erreichung der Klimaziele die damit verbundenen Chancen für die Wirtschaft unterstrichen und eine Zusammenarbeit der verschiedenen staatlichen Ebenen angemahnt. "Wir als Land, wir als Gesellschaft müssen sofort loslegen", erklärte er im Bundestag. Die Zeit zur Erreichung der Klimaziele dränge. "Mittelfristig ist die beste Chance, die wir haben, uns unabhängig zu machen von fossilen Energien." Das gebiete der Klimaschutz, aber auch "das Nutzen der Innovationspotenziale der deutschen Wirtschaft".

Habeck betonte die Chancen für einen wirtschaftlichen Aufbruch in Industrie und Handwerk durch die Transformation. Dies sei "eine Herausforderung, die uns wachsen lassen kann", sagte er. "Mir ist vollends klar, dass das nicht eine Partei, eine Regierung machen kann", hob Habeck hervor. "Wir werden auch im Zusammenspiel der verschiedenen staatlichen Gewaltenträger, der Parlamente, der Länder, der Bundesregierung, der Ressorts untereinander, zu einem neuen Verständnis kommen müssen, dass wir kooperativ arbeiten und nicht in Konkurrenz uns das Schwarze unter den Nägeln nicht gönnen." So wolle er die Arbeit führen, kündigte der Grünen-Politiker an.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/smh

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2022 04:07 ET (09:07 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.