Unterföhring (ots) -13. Januar 2022.Sarah Engels ist Sängerin, Tänzerin, Moderatorin, Influencerin - jetzt spielt das Multi-Talent zum ersten Mal eine Hauptrolle im SAT.1-Musik-Film "Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen". "Es ist ein Herzensprojekt, durch das Singen und Tanzen konnte ich mich richtig entfalten. Es war eine ganz tolle Erfahrung, die ich machen durfte und eine intensive Zeit, an die ich mich gern zurückerinnere", schwärmt die 29-Jährige von den Dreharbeiten. Sarah Engels spielt die alleinerziehende Mutter Toni, die von der großen Karriere als Musicaldarstellerin träumt. "Toni und Sarah haben einige Parallelen. Wir sind beide Mütter, beide nach außen hin sehr stark, aber doch irgendwie verletzlich", erzählt die zweifache Mama.Darum geht es: Seit dem Tod ihres Mannes hat Toni (Sarah Engels) auch ihre Träume begraben. Doch ihr Leben nimmt eine Wende, als sie dem geheimnisvollen und charmanten Tom (Christopher Patten) begegnet. Kann Toni die Vergangenheit am Ende ruhen lassen und über sich hinauswachsen, um ihren Weg auf die Bühne zu gehen? Was Toni nicht ahnt: Tom birgt ein dunkles Geheimnis ..."Die Tänzerin und der Gangster - Liebe auf Umwegen" am Montag, 17. Januar 2022, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.+++ Produktion: ITV Studios Germany Fiction GmbH +++ Produzent: Jonas Baur +++ Regie: Granz Henman +++ Drehbuch: Jytte-Merle Böhrnsen +++ Kamera: Adrian Cranage +++ Redaktion SAT.1: Birgit Brandes, Thomas Kren +++ Drehort: Berlin