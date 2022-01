Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Seit kurzem ist an der Börse Stuttgart eine Anleihe (ISIN US58013MFP41/ WKN A28VAV) der amerikanischen Fast-Food-Kette McDonald's notiert, so die Börse Stuttgart.Diese laufe bis zum 01.07.2027, das Emissionsvolumen habe eine Milliarde US-Dollar betragen. Dabei bezahle McDonald's seinen Gläubigern einen Nominalzinssatz von 3,5%. Die Zinsen würden halbjährlich ausbezahlt, somit sei der nächste Auszahlungstermin am 01.07.2022. ...

