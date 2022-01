Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die Beurteilung der Auswirkungen der Coronakrise auf die Wirtschaft ist eine komplexe Angelegenheit, so Sam Vereecke, CIO Fixed Income bei Degroof Petercam (DPAM).Verschiedenste Faktoren würden sich auf die Volkswirtschaften in der ganzen Welt auswirken: Lockdowns, Wiederöffnungen, veränderte Nachfragemuster, Unterbrechungen der Lieferketten, fiskalische und geldpolitische Anreize usw. Einige dieser Phänomene hätten ein deutlich größeres Ausmaß als in den Jahrzehnten vor COVID. Folglich sei es wahrscheinlich, dass sich die Wirtschaft als dynamisches System nicht nach den bekannten Mustern verhalte. Wirtschaftsmodelle seien nicht auf das aktuelle Umfeld und auf zweitrangige Effekte kalibriert, die man zwar ansonsten ignorieren könnte, die aber zu unerwarteten Ergebnissen führen könnten. Es komme u.a. zu schwer erklärbaren Veränderungen des Arbeitskräfteangebotes, und die Inflation werde von zusätzlichen Faktoren beeinflusst, die sie vorläufig resistenter mache. Dies erschwere die Vorhersage von Wirtschaftsvariablen sehr und führt zu größeren Abweichungen bei den Schätzungen und damit zu größeren Überraschungen (nach oben und nach unten) und zu mehr Volatilität. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...