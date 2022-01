Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das Land Niedersachsen begibt eine neue Anleihe (ISIN DE000A3MQNG3/ WKN A3MQNG), die zum 09.01.2032 fällig wird, so die Börse Stuttgart.Bei einem Emissionsvolumen von einer Milliarde Euro bezahle Niedersachsen seinen Gläubigern einen jährlichen Zins von 0,125%. Am 09.01.2023 könnten Anleger die erste Zinszahlung in Empfang nehmen. ...

