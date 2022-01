(shareribs.com) London 13.01.2022 - Brent- und WTI-Rohöl konsolidieren am Donnerstag auf hohem Niveau. Derweil ist die Förderung von Rohöl in den USA in der vergangenen Woche wieder zurückgegangen. Auch die Rohölbestände sanken deutlich. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 4,6 Mio. Barrel auf 413,3 Mio. Barrel gesunken. ...

