Der euphorische Start in das neue Börsenjahr entweicht allmählich wieder. Zwar konnte der DAX knapp an seinem letzten Allzeithoch kratzen, doch zu mehr reichte es nicht. Ein Grund ist das Auftauchen der großen Anleger in der zweiten Handelswoche. Entgegen der Haltung freudiger Privatanleger, nehmen sie die Aussichten für die Börsen realistischer wahr. Inflation, konjunkturelle Flaute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...