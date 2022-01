Köln (ots) -VOX sorgt in diesem Jahr schon ab dem 7. Februar für Frühlingsgefühle - denn dann sprühen in neuen Folgen der beliebten Dating-Dokus "First Dates Hotel" (20:15 Uhr) und "Prince Charming" (22:20 Uhr) wieder die Funken. Doch wer macht aus einem kleinen Funken das ganz große Liebesfeuer und findet die Traumfrau oder den Traummann fürs Leben?"First Dates Hotel" meldet sich auch 2022 mit frischen Folgen aus Kroatien zurück. Hier wollen Gastgeber Roland Trettl und sein Team erneut Singles in glückliche Paare verwandeln. Dafür checken die alleinstehenden Frauen und Männer bei romantischer Atmosphäre zum Urlaub ein. Im "First Dates Hotel" treffen sie auf die anderen Singles und auch ihr persönliches Blind Date können sie bei einem köstlichen Abendessen und weiteren Aktivitäten kennenlernen. An Roland Trettls Seite stehen in Staffel drei neben Nic, Phil, Tim, Maria, Marlitt und Damian erstmals seine neuen Team-Mitglieder Julia und Lara sowie die Rezeptionistin Lieselot. Das Spin-off von "First Dates - Ein Tisch für zwei" wird produziert von Warner Bros. ITVP Deutschland und umfasst in diesem Jahr erstmals acht Folgen (zwei mehr als in den vorherigen Staffeln). Außerdem können sich "First Dates Hotel"-Fans auf so viele Matches wie nie zuvor freuen!In der 3. Staffel des RTL+ Originals "Prince Charming" geht Kim Tränka (31) auf die Suche nach seinem Mr. Right. Kim hat die (Qual der) Wahl zwischen 18 heißen Männern im Alter von 22 bis 40 Jahren, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Welcher Single hat die größten Chancen bei Prince Charming? Und wie attraktiv finden sich die Männer untereinander? Denn auch die Singles könnten sich ineinander verlieben und in der Villa daten. Welche zwei Auserwählten schaffen es bis in die Finalshow, und welche Männer müssen bereits am ersten Abend die Villa auf Kreta verlassen? Neun Folgen plus eine Wiedersehensshow laufen ab 7. Februar 2022 jeweils um 22:20 Uhr bei VOX und sind bereits vollständig auf RTL+ abrufbar. Mit starken Abrufzahlen war die dritte Staffel "Prince Charming" dort außerdem die bis dato erfolgreichste. Die mit dem Grimme-Preis prämierte und für den Deutschen Fernsehpreis nominierte Gay-Dating-Show basiert auf dem Format "Finding Prince Charming" von ViacomCBS International Studios und wird von Seapoint Productions produziert. Eine 4. Staffel "Prince Charming" ist bereits in Auftrag gegeben.Pressekontakt:RTL Deutschland GmbHMagnus Enzmann, magnus.enzmann@rtl.deJanine Stein, janine.stein2@rtl.deFotowünsche:Marie-Theres Gühmann, marie-theres.guehmann@rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/5120454