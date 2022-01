Die Ölpreise haben sich am Donnerstagvormittag nah an den Vortageswerten präsentiert. Verluste aus der Früh wurden wieder wett gemacht. Für ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte zahlten Anleger gegen 11.10 Uhr 84,88 US-Dollar und somit 0,25 Prozent mehr als am Vorabend. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um leichte 0,07 Prozent auf 82,79 Dollar.Am Vortag hatten die Ölpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...