Unternehmen: Knaus Tabbert AG

ISIN: DE000A2YN504



Anlass der Studie: Initiation of Coverage

Empfehlung: Buy

seit: 13.01.2022

Kursziel: 95

Kursziel auf Sicht von: 12 Month View

Letzte Ratingänderung: N/A

Analyst: Kimberly Purvis



First Berlin Equity Research hat am 13.01.2022 die Coverage von Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504/ Bloomberg: KTA GR) aufgenommen. Analyst Kimberly Purvis stuft die Aktie mit einem BUY-Rating ein, bei einem Kursziel von EUR 95,00.



Zusammenfassung:

Knaus Tabbert (KTA) ist ein führendes Unternehmen in der Freizeitfahrzeugbranche. Mit 5 Marken ist das Unternehmen einer der bekanntesten Hersteller von Freizeitfahrzeugen in Europa. In den letzten 4 Jahren hat KTA sowohl bei Wohnwagen als auch bei Reisemobilen Marktanteile gewonnen. Der europäische Freizeitfahrzeug-Absatz begann sich 2015 zu beschleunigen und verzeichnete von 2014 bis 2020 ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 12,1 %. Seit 2016 hat sich der Absatz auf dem deutschen Markt verdoppelt. Die Probleme mit der Lieferkette im Jahr 2021 dürften sich 2022 lösen, so dass 2023 wieder ein zweistelliges Wachstum zu erwarten ist. Mit einem Auftragsbestand von EUR1,4 Mrd. sind die Produktionskapazitäten von KTA für 2022 und bis weit in das Jahr 2023 hinein bereits vollständig reserviert. Bis 2025 plant das Unternehmen eine Verdoppelung seiner Produktionskapazität auf 50.000 Fahrzeuge. Mit der Einführung einer neuen Marke im Jahr 2022 und dem ersten Elektro-Hybridfahrzeug der Branche im Jahr 2023 steht KTA an der Schwelle zu einem großen Fahrzeugaustauschzyklus, da sich die Verbraucher von Dieselfahrzeugen abwenden. KTA senkte seine Prognose für 2021 aufgrund fehlender Fahrgestelle. Dennoch macht das starke Umsatz- und Rentabilitätswachstum für das nächste Jahrzehnt das Unternehmen zu einer hervorragenden Investition. Unser Finanzmodell ist konservativ und lässt Spielraum nach oben, falls sich die Chip-Situation früher als erwartet löst. Da KTA nur mit dem 0,7-fachen des Unternehmenswertes im Jahr 2021 gehandelt wird, ist der aktuelle Aktienkurs ein ausgezeichneter Einstiegspunkt für diesen branchenführenden Innovator. Wir beginnen die Coverage mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von EUR95.

First Berlin Equity Research on 13/01/2022 initiated coverage on Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504/ Bloomberg: KTA GR). Analyst Kimberly Purvis placed a BUY rating on the stock, with a EUR 95.00 price target.



Abstract:

Knaus Tabbert (KTA) is a leading company in the leisure vehicle (LV) industry. With 5 brands, the company is one of the most well-known leisure vehicle manufacturers in Europe. For the last 4 years, KTA has gained market share in both caravans and motorhomes. European LV unit sales began accelerating in 2015, showing compounded annual growth of 12.1% from 2014-2020. Since 2016, unit sales in the German market have doubled. Supply chain issues in 2021 should resolve in 2022, allowing a return to double-digit growth in 2023. With a backlog of EUR1.4bn, KTA's manufacturing capacity is already completely reserved for 2022 and well into 2023. By 2025, the company plans to double its manufacturing capacity to 50,000 vehicles. With a new brand introduction in 2022, along with the industry's first electric hybrid vehicle in 2023, KTA is on the cusp of a major vehicle replacement cycle as consumers move away from diesel-fueled vehicles. KTA reduced its guidance for 2021 because of missing chassis. Nevertheless, strong revenue and profitability growth for the next decade make the company an excellent investment. Our financial model is conservative, leaving room for upside if the chip situation resolves sooner than expected. With KTA trading at just 0.7X 2021E enterprise value, the current share price is at an excellent entry point for this industry-leading innovator. We initiate coverage with a Buy rating and a price target of EUR95.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/23260.pdf



°