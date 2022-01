Hannover (www.anleihencheck.de) - Die ersten Marktauftritte des neuen Jahres gehen geballt auf Deutschland und Österreich zurück, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Bereits am 3. Januar - und damit am ersten Handelstag des Jahres - habe die Aareal Bank ihren Hypothekenpfandbrief (ISIN DE000AAR0314/ WKN AAR031) (EUR 750 Mio.) angekündigt, während die Erste Bank aus Österreich die Mandatierung für eine Dual Tranche (EUR 750 Mio.; 6,5y & EUR 750 Mio. 15y) mitgeteilt habe. Bei Öffnung der Orderbücher am 4. Januar hätten die Emittenten grundsätzlich von einem positiven Marktumfeld profitiert. ...

