Es ist schon eine Weile her, dass TeamViewer an den Märkten zu den Tagesgewinnern gezählt werden konnte. Nun verloren die Anleger aber sämtliche Hemmungen und ließen die Kurse am Mittwoch gleich um knapp 15 Prozent explodieren. Das ist vor allem auf die jüngsten Zahlen zurückzuführen, mit denen der angeschlagene Software-Konzern endlich wieder punkten konnte.Dabei fielen die prognostizierten Ergebnisse des Financial Updates (endgültige Zahlen folgen noch) nicht einmal unbedingt sensationell aus. Letztlich fiel das vierte Quartal zwar ...

