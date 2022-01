Erfurt (ots) -Wie entwickelt sich die Lebenswelt der Kinder und welche Herausforderungen kommen auf Medienmacher*innen zu? Das sind die Leitfragen von "Generation Alpha - Der KiKA-Podcast", dem KiKA-Unternehmenspodcasts anlässlich des 25. Geburtstages. Im Dialog mit Gesprächspartner*innen aus Gesellschaft, Medien oder Kultur geht es um relevante Zukunftsthemen der jungen Generation und um die Frage, welche Aufgabe und Verantwortung Medienmacher*innen dabei übernehmen. Der Podcast gibt Einblicke in die Lebenswelt der Jüngsten und schafft Raum für Austausch und Diskussion.Die Generation Alpha - Kinder, die zwischen 2010 und 2015 geboren sind - ist die erste Generation, die selbstverständlich und täglich mit digitalen Medien umgeht: Sie spielen, kommunizieren, lernen, entspannen oder konsumieren über unterschiedlichste Devices. Wie gelingt es der Gesellschaft, Kinder vorzubereiten, zu stärken und medienkompetent zu begleiten und wie können Medien und Medienverantwortliche dabei unterstützend wirken? In 25 Episoden geht es um mögliche Ansätze und Visionen für die Zukunft von Kindern und Kindermedien.Auftakt bildet das Gespräch mit MDR-Intendantin Prof. Karola Wille, ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut und KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk, das ab sofort abrufbar ist. Am 19. Januar folgt Episode 2 mit Kathrin Demmler, Direktorin des JFF - Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Im Laufe des Jahres werden unter anderem Claude Schmit (ehemaliger Geschäftsführer Super RTL), Luisa Neubauer (Klima-Aktivistin), Maria Furtwängler (Schauspielerin, Produzentin und Co-Gründerin der MaLisa-Stiftung) oder Philipp Schild (Geschäftsführer funk) zu Gast sein.Alle Episoden werden im KiKA-Kommunikationsportal (kommunikation.kika.de), im KiKA-Erwachsenen-Angebot (erwachsene.kika.de (https://www.kika.de/erwachsene/index.html)), der ARD Audiothek (https://www.ardaudiothek.de/sendung/generation-alpha-der-kika-podcast/96108610/) und auf allen gängigen Podcast-Plattformen veröffentlicht.Moderiert wird "Generation Alpha - Der KiKA-Podcast" von Inka Kiwit (KiKA-Redakteurin und Podcasterin), Ann-Kathrin Canjé (Kultur-Journalistin beim MDR) und Daniel Fiene (Medienjournalist und Podcaster).Weitere Informationen stehen im KiKA-Kommunikationsportal auf kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5120542