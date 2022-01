DGAP-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

GBC AG: SAVE THE DATE - 17. Februar 2022 // Einladung zum International Investment Forum (IIF)



13.01.2022 / 13:00

Hannover/Augsburg, 13.01.2022 SAVE THE DATE - 17. Februar 2022



Das 2. International Investment Forum (IIF) findet von 9:55 bis 20:30 Uhr (CET) digital und via Zoom statt. Spannende Hidden-Champions für die Anlegerkonferenz konnten aus den Sektoren Rohstoffe, Immobilien, Energie, Chiptechnik, Biotechnologie, Crypto und Raumfahrt gewonnen werden. Die präsentierenden Vorstände bieten einmalige Einblicke und stehen live für Fragen aller Investorengruppen zur Verfügung. Genaue Themen und Termine unter www.ii-forum.com - die Registrierung ist ab sofort möglich: https://us06web.zoom.us/webinar/register/4016420726067/WN_fM2DLtC_S7eMzHfL7uYamA



Über GBC AG (Co-Veranstalter) Die GBC AG veranstaltet seit 2001 Kapitalmarktkonferenzen. Rund zwei Drittel aller deutschen Emittenten aus dem Small & Mid Cap-Bereich haben Konferenzen genutzt, um sich direkt an den Kapitalmarkt zu wenden. Generell richtet sich die GBC-Konferenzreihe vor allem an Vermögensverwalter, Fondsmanager, Family Offices, Analysten und Finanzjournalisten.



Kontakt Presse:

Marita Conzelmann

+49 821 241133-44 oder -49

konferenz@gbc-ag.de

Über Apaton Finance GmbH (Co-Veranstalter)



Apaton konzentriert sich hauptsächlich auf Wachstumsunternehmen und hilft Investorenbeziehungen aufzubauen. Partner sind auf der ganzen Welt vertreten. Wenn sich ein Unternehmen in einer Übergangsphase befindet und in einen neuen Markt oder eine Wachstumsphase eintritt, wird Apaton aktiv. Die Experten von Apaton schaffen investierbare Sichtbarkeit in neuen Regionen und Märkten.



Kontakt Presse:

Christoph Zeuch

+49 511 6768 733

press@apaton.com

