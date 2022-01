Audio Link zu dieser Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2588 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #53 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Heute reden über Bawag/Goldentree. It takes two, Andritz, Agrana, S&T, Ronnie Spector, Florian Heindl, Val Kilmer und Ving Rhames. Letztere sind Film-Kontrahenten in "7 Below" von Christian Baha, der im Film den Dr. Lipski spielt. Und Gernot Blümel wird ja künftig für Dr. Lipski, äh Christian Baha, arbeiten. Die Jänner-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die Podcaster gemischt: ...

