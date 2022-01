(shareribs.com) Washington 13.01.2022 - Die Energy Information Administration geht davon aus, dass der Zubau Energieerzeugungskapazitäten in den USA in diesem Jahr knapp zur Hälfte aus PV-Anlagen bestehen soll. Die Energy Information Administration berichtete jüngst, dass in den USA in diesem Jahr rund 46,1 GW an neuen Energieerzeugungskapazitäten bei Kraftwerken zugebaut werden dürften. Davon sollen ...

