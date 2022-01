DGAP-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Prognose

Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen 2021 / Prognose für das Geschäftsjahr 2022



13.01.2022 / 13:39 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorläufige Geschäftszahlen 2021 / Prognose für das Geschäftsjahr 2022 Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG

(ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt: Der Einhell-Konzern konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr zum wiederholten Mal einen Rekordumsatz erzielen. Der Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2021 beträgt ca. 920 Mio. EUR gegenüber 724,7 Mio. EUR im Vorjahr. Das Ergebnis vor Ertragsteuern liegt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Für das Geschäftsjahr 2022 plant der Einhell-Konzern mit einem weiteren Umsatzanstieg von 5% bis 10 %. Die geplante Rendite vor Steuern wird in etwa 8,5% betragen. Die Corona Pandemie führt weiter zu Prognoseunsicherheiten. Es ist nur schwer absehbar, ob und wie sich die aktuellen und künftigen Entwicklungen auf die Vertriebskanäle in den einzelnen Regionen auswirken. Auch auf der Warenbeschaffungsseite kann es nach wie vor zu Lieferengpässen kommen. Die Rohstoffsituation und die Produktions- und Frachtkapazitäten sind weiterhin angespannt, was zu Lieferverzögerungen bei unseren Lieferanten führen könnte. Quarantäneverordnungen könnten diese Situation zusätzlich verschärfen. Der Einhell-Konzern ist dennoch sehr zuversichtlich und stellt sich optimistisch diesen gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen. Der Einhell-Konzern hat die für die Realisierung der Planung notwendigen Produktmengen zeitlich deutlich früher geordert und die Vorratshaltung in allen Vertriebsregionen deutlich erhöht. Mit diesen Maßnahmen soll eine hohe Warenverfügbarkeit trotz der allgemeinen Liefersituation sichergestellt werden. Landau/Isar, 13. Januar 2022 Der Vorstand 13.01.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de