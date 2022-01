Die Barclays Investment Bank gibt heute die Ernennung von Sven Baumann zum Head of Investment Banking für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) bekannt.

Sven Baumann wird die Führung und strategische Steuerung des Investment Banking-Geschäfts von Barclays in der DACH-Region übernehmen und dabei eng mit Ingrid Hengster zusammenarbeiten, die diese Woche ihre Stelle als Country CEO für Deutschland angetreten hat.

Sven Baumann stößt nach sieben Jahren bei der Citigroup ("Citi") zu Barclays. Bei Citi leitete er zuletzt das Investmentbanking-Geschäft in Deutschland und war für die Betreuung einer Vielzahl von Kunden in der DACH-Region verantwortlich, darunter Finanzinvestoren, Technologie-, Gesundheits- und Konsumgüterunternehmen. Vor Citi war Herr Baumann drei Jahre lang für die Bank of America Merrill Lynch tätig, bei der er sich als Managing Director auf die Beratung von Private-Equity-Firmen bei Investitionen in Europa und speziell im deutschen Sprachraum konzentrierte. Davor war er bei der Deutschen Bank, bei der als Associate einstieg und zum Managing Director ernannt wurde. In den zehn Jahren bei der Deutschen Bank hatte er verschiedene M&A- und Coverage-Funktionen inne.

Pier Luigi Colizzi, Leiter Investment Banking für Kontinentaleuropa, und Co-Leiter M&A für EMEA, kommentiert: "Deutschland ist der größte Markt in Kontinentaleuropa und bietet für Barclays große Chance. Svens umfangreiche Erfahrung im Investmentbanking und seine fundierten Kenntnisse des lokalen Marktes werden für unsere Kunden einen großen Mehrwert darstellen."

Ingrid Hengster sagt: "Svens Ernennung ist ein weiterer Schritt in unserem Investitionsplan für Deutschland und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm. Gemeinsam werden wir das Wachstum unseres Investment Banking-Geschäfts in der gesamten DACH-Region beschleunigen."

Die Ernennung von Sven Baumann folgt auf die Einstellung von Ingrid Hengster und Anthony Samengo-Turner, Head of M&A für die DACH-Region, die im Laufe des vergangenen Jahres zu Barclays gestoßen sind. Nach seinem Start bei Barclays im April wird Baumann von Frankfurt aus tätig sein und an Pier Luigi Colizzi berichten.

