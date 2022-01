Die US-Erdgaspreise geben heute nach ihrem gestrigen massiven Anstieg wieder nach. NATGAS wird heute fast 3% niedriger gehandelt, nachdem die Preise am Mittwoch um über 13% gestiegen waren. Auslöser für den gestrigen massiven Anstieg waren die sinkenden Temperaturen in den Vereinigten Staaten und neue Prognosen, die kälteres Wetter voraussagen. Für den kommenden Freitag wird in den Vereinigten Staaten mit Frost gerechnet, was zu einer erhöhten Nachfrage führen dürfte. Angesichts der knappen Erdgasvorräte ...

