13.01.2022 / 14:09 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung The NAGA Group AG übertrifft mit einem Konzernumsatz von EUR 55,3 Mio. die Jahresprognose 2021 Hamburg, 13. Januar 2022 - Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7) hat nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2021 ihre Konzernumsatzerlöse mit EUR 55,3 Mio. (Vj. EUR 24,4 Mio.) gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt und damit zugleich die eigene Jahresprognose in der Bandbreite von EUR 50 Mio. bis EUR 52 Mio. übertroffen. Die dynamische globale Expansion im Geschäftsjahr 2021 hatte allerdings leicht über den Erwartungen liegende Marketingkosten zur Folge, weshalb das vorläufige Konzern-EBITDA mit EUR 12,8 Mio. (Vj. EUR 6,6 Mio.) nur knapp unter der prognostizierten Bandbreite von EUR 13 Mio. bis EUR 15 Mio. liegt. Kontakt:

