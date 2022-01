NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella auf "Neutral" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Preisverhandlungen mit den Autokonzernen angesichts gestiegener Kosten liefen gut, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf Halbjahreszahlen. Der Unternehmenschef erwarte aber in diesem Geschäftsjahr (bis Mai) daraus noch keine Impulse./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2022 / 10:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2022 / 10:28 / GMT



ISIN: DE000A13SX22

