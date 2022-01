Operative Fortschritte, aber der Aktienkurs von Defiance Silver litt 2021 unter dem schwachen Marktumfeld. In den kommenden Wochen stehen neue Bohrergebnisse für das Silberprojekt San Acacio auf dem Programm. Mit 17 Mio. Dollar Cash ist das Unternehmen gut aufgestellt, um im neuen Jahr durchzustarten.

Defiance Silver: Gut gepolstert ins neue Jahr!

Über 17 Mio. CAD Cash verfügen nicht viele Rohstoff-Explorer. Doch bei Defiance Silver (0,46 CAD | 0,34 Euro; CA2447672080) ist dies Fakt. Zudem könnten noch weitere Millionen durch die Ausübung von Warrants hinzukommen. Allerdings müsste dazu der Aktienkurs wieder zulegen. Im zweiten Halbjahr 2021 verbuchte der Anteilschein in Folge des schwachen Silberpreises Verluste. Die oeprativen Fortschritte und die hochgradigen Bohrergebnisse, die man im Herbst aus den SIlber-Projekten in der mexikanischen Provinz Zacatecas meldete, wurden dabei geflissentlich vom Markt ignoriert.

Neue Bohrergebnisse aus Zacatecas

Doch das muss nicht so bleiben, denn zum Jahresende hin hat man in Zacatecas wieder die Bohrer angeworfen. Auf dem dortigen San Acacio-Projekt erhofft man sich hochgradige Ergebnisse. In dem aktuellen Bohrgebiet Lucita ...

