Boston (www.fondscheck.de) - Die Rückkehr der Reflation erhielt zu Beginn des Jahres 2022 viel Aufmerksamkeit, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem SPDR Strategie Espresso.Das habe vor allem daran gelegen, dass Value Aktien im Dezember 2021 eine starke Kurserholung verzeichnet hätten. Eine ähnliche Entwicklung habe es schon im Vorjahr gegeben. Auch damals hätten Value-Aktien bis zum Jahresende 2020 und bis ins erste Quartal 2021 deutlich zugelegt. Anleger würden sich nun fragen, wie lange die derzeitige Reflationsbewegung noch anhalten werde. Um diese Frage zu beantworten, müsse sich nun auf den wichtigsten Katalysator konzentriert werden, der die diesjährige Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr ausgelöst habe. ...

