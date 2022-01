Wien (www.fondscheck.de) - Ein Team von Privatbankern in Hannover wechselt von der Commerzbank zur Lunis Vermögensmanagement AG, so die Experten von "FONDS professionell".Dabei handele es sich um die Senior Relationship Manager Peter Bohne, Benjamin Braun und Felix Schulze, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hevorgehe. Den Angaben zufolge hätten sie in den vergangenen fünf Jahren im Wealth Management der Commerzbank Hannover vermögende Kunden im gesamten Bundesgebiet betreut. Der Standort Hannover umfasse nun neun Mitarbeiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...