Silber gehörte mit einer Wertentwicklung von - 10,6 % auf US-Dollarbasis zu den relativen und absoluten Underperformern im Jahr 2021. Ein näherer Blick auf das weiße Edelmetall zeigt jedoch, dass es gute Gründe für positive Überraschungen gibt. Profitieren dürften dann insbesondere Unternehmen wie First Majestic Silver und Pan American Silver.Blickt man auf die Wertentwicklung des Edelmetalls Silber im Jahr 2021, so könnte man absolut und relativ enttäuscht sein. Nach einem Schlusskurs am 31.12.2020 bei 26,40 Dollar schloss das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...