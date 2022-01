Microsoft hat für den Handel eine branchenspezifische Cloud-Lösung unter dem Namen Microsoft Cloud for Retail vorgestellt. Diese soll ein komplettes Set an einzelhandelsspezifischen Funktionen bieten und die Customer-Experience verbessern. Die neue Microsoft Cloud for Retail, die ab dem 1. Februar im Regelbetrieb zur Verfügung steht, soll eine Vielzahl verschiedener Datenquellen entlang der Wertschöpfungskette im Einzelhandel umfassen und die unterschiedlichen Touchpoints der gesamten Customer-Journey durch eine Reihe von Funktionen für relevante personalisierte Erlebnisse und effizientere Betriebsabläufe ergänzen. Auf Basis von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...