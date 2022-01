Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Inflation, Corona, US-Zwischenwahl - die Märkte haben in diesem Jahr einiges zu verarbeiten. Plötzliche Impulse, aber auch vorhersehbare. Aus letzteren lassen sich saisonale Faktoren festmachen. Welche 2022 auftreten, verrät Matthias Hüppe von der HSBC. Er untersuchte bei seiner Recherche historische Kursdaten des Dow Jones. Zu welchem Ergebnis er kam, was das für 2022 bedeutet und welche Strategie Anleger in diesem Jahr verfolgen können, verrät der Experte im Interview.