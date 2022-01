Die österreichischen Start-ups Go Student (Nachhilfe ist in!) und Greenpass (analysiert Klima- und Umweltauswirkung von Immobilien) haben sich in den jüngsten Finanzierungsrunden neues Kapital besorgt. Von den Geldgebern bei Go Student kennst du bestimmt den einen oder anderen, dazu zählt etwa die japanische Softbank, der chinesische Internetriese Tencent, die Deutsche Telekom und Prosus aus den Niederlanden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...