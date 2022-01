Partnerschaft ermöglicht Kunden von Rackspace Technology in der EMEA-Region die Nutzung KI-gestützter Automatisierung zur Steigerung von Effizienz und Leistung

LONDON, Jan. 13, 2022bekannt - ein Unternehmen, das digitale Leistungsanalysen und kontinuierliche Website- und Anwendungstests anbietet, um Kunden von Rackspace Technology in der EMEA-Region mit Anwendungstests auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) zu versorgen.

Digivante bietet mithilfe von KI und maschinellem Lernen (ML) digitale Leistungsanalysen und kontinuierliche Website-Tests an, was Unternehmen ermöglicht, ihre Anwendungstests zu verbessern. Digivante hilft Kunden dabei, allseits bekannte Probleme bei der Automatisierung zu überwinden - z. B. lange Entwicklungszeiten, um die Automatisierung zu etablieren, den Wunsch, "alles zu automatisieren", anstatt sich auf die Bereiche zu konzentrieren, die einen Mehrwert bieten und Zeit sparen, oder das Auslassen wichtiger Szenarien, weil deren Automatisierung nicht einfach bewerkstelligt werden kann -, weil die zusätzlichen manuellen und Crowd-Sourced-Testing-Dienste von Digivante den Weg in Richtung Automatisierung unterstützen. Wenn Cloud-Migrationen und -Optimierungen innerhalb eines kurzen Zeitrahmens getestet werden müssen, nutzen Kunden das Crowd-Sourced Testing von Digivante, um einen schnellen Turnaround zu erzielen.

Kunden von Rackspace Technology in der gesamten EMEA-Region werden nun von der Expertise und den technischen Fähigkeiten von Digivante profitieren, zumal immer mehr Unternehmen auf digitale Zuverlässigkeit und App-Entwicklung setzen.

Mithilfe von KI und ML sowie der Nutzung von Effizienzpotenzialen in der Cloud können Kunden ihre Softwarebereitstellung beschleunigen und die Testzyklen verkürzen. Durch den Einsatz der KI-gesteuerten kodierungsfreien Plattform entfallen auch die fehleranfälligen manuellen Tests, wodurch die Kosten gesenkt werden.

Daniel Berry, CEO von Digivante, sagte dazu: "Bei geringer oder gar keiner Automatisierung können herkömmliche manuelle Anwendungstests extrem zeitaufwändig, fehleranfällig und schwer zu skalieren sein, was oft dazu führt, dass Anwendungen in schlechter Qualität in der Produktion eingesetzt werden oder dass sich Versionen erheblich verzögern. Die Integration von Automatisierung in Ihre Tests und die richtige Kombination mit Crowd-Tests senken die Kosten und erhöhen die Testgeschwindigkeit."

"Verzögerungen jeglicher Art können extrem kostspielig sein. Laut IDC kann eine Stunde Ausfallzeit in Unternehmensumgebungen zwischen 500.000 und 1 Million US-Dollar kosten. Kein Unternehmen kann sich also häufige Ausfallzeiten in einem wettbewerbsintensiven Markt leisten. Die Automatisierung von Anwendungstests trägt zur Maximierung der Effizienz bei und verbessert den Service für unsere Kunden."

Mahesh Desai, Chief Relationship Officer, EMEA, bei Rackspace Technology, kommt zu dem Schluss: "Anwendungstests können eine unnötige Belastung für Unternehmen darstellen, die bereits viele Herausforderungen zu bewältigen haben und einfach nur versuchen, die Erwartungen ihrer Kunden zu erfüllen. Das gemeinsames Angebot von Digivante und uns ist ein entscheidender Schritt, um den Prozess für unsere Kunden weiter zu verbessern und ihnen Last abzunehmen."

"Die App-Modernisierung ist ein grundlegender Bestandteil in Bezug auf die fortlaufenden Cloud-Projekte unserer Kunden, und diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die Kunden dabei zu unterstützen, dies noch einfacher zu machen."

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Digivante

Digivante bietet Unternehmen QA- und Testdienste an, um zu gewährleisten, dass ihre digitalen Produkte höchste Qualität aufweisen. Unser entwickelter Ansatz ist facettenreich, methodenunabhängig und verbindet Tester und Technologie zu einer Lösung, auf die Kunden hinsichtlich der Zukunft ihres Produkts aufbauen können. Wir verkürzen die Testzeiten unserer Kunden deutlich und verlängern ihre Entwicklungszeit, indem wir ihnen die Erkenntnisse und Informationen liefern, die sie für die Anwendung von Prinzipien und Praktiken des Quality Engineering benötigen.

