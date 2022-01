ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA02073T1049 Alpha Metaverse Technologies Inc. 13.01.2022 CA02078J1012 Alpha Metaverse Technologies Inc. 14.01.2022 Tausch 1:1

SE0010663310 Svolder AB 13.01.2022 SE0017161458 Svolder AB 14.01.2022 Tausch 1:4

