Frankfurt (www.fondscheck.de) - HANetf erweitert das Angebot an Themen-ETFs auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der FMQQ Next Frontier Internet & Ecommerce ESG-S UCITS ETF (ISIN IE000WF4FCJ3/ WKN A3CY1W) ermögliche Anleger*innen den Zugang zu Unternehmen, die ihre Einnahmen aus Internet- und E-Commerce-Aktivitäten in Schwellen- und Frontier-Märkten mit Ausnahme Chinas erzielen würden. Hierzu würden Bereiche wie Internetdienste, Internet-Einzelhandel, Online-Werbung, Suchmaschinen und soziale Netzwerke zählen. ...

