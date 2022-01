Alles, was da rund um Aktien & Co. an der Börse passiert, ist doch nur eine Spekulation von Reichen, die riskanter ist als Glücksspiel! Na, wer von euch hat diesen Satz in der Familie oder im Freundeskreis auch schon oft gehört? Kolja - besser bekannt als Aktien mit Kopf - und Richy schnappen sich die größten Vorurteile gegenüber Wertpapieren und widerlegen diese als kleinen Service für euch. Profi-Tipp: Beim nächsten Gespräch einfach kurz euer Gegenüber unterbrechen und gemeinsam dieses Video schauen!