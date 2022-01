DJ PTA-RPT: 2invest AG: Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen nach § 111c Abs. 2 AktG

Heidelberg (pta031/13.01.2022/17:30) - Der Aufsichtsrat der 2invest AG, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg (Frankfurt: 2INV; ISIN: DE000A3H3L44; nachfolgend "2invest AG" oder "Verkäuferin") hat am 15. Dezember 2021 dem Abschluss eines Kauf- und Übereignungsvertrags im Hinblick auf 13 Teilschuldverschreibungen Nr. 1 - 13 im Nennbetrag von jeweils AUD 400.000,00 einschließlich dazugehöriger Zinscoupons (jedoch ohne dazugehörige Optionen der Serie A und B), die von der Emittentin THETA GOLD MINES LIMITED (ACN 131 758 177), Sydney, Australia, an die 2invest AG als erste Anleihegläubigerin einer Inhaberschuldverschreibung mit der Bezeichnung "THETA GOLD MINES LIMITED - 20% Bearer Bond Note 2021/2023" im Gesamtnennbetrag von AUD 6.000.000,00 begeben wurden, mit der 2invest AG als Verkäuferin und der wSwipe mobile solutions GmbH, eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichts Wien, Österreich, unter FN 374774 p als Käuferin (die "Käuferin") gemäß § 111b Abs. 1 AktG zugestimmt.

Der Kauf- und Übereignungsvertrags wurde mit Datum vom 23. Dezember 2021 zwischen der Verkäuferin und der Käuferin abgeschlossen. Der Kaufpreis betrug insgesamt AUD 5.090.301,37 zahlbar in Euro, bei Umrechnung mit dem tagesaktuellen offiziellen EZB Referenzkurs vom 22. Dezember 2021 im Verhältnis 1: 1,5758 somit EUR 3.230.296,59; die Stückzinsen pro Tag belaufen sich auf AUD 2.849,32, somit auf EUR 1.808,17. Die Eigentumsübertragung erfolgte Zug um Zug gegen vollständige Zahlung des Kaufpreises.

Die Verkäuferin und die Käuferin sind als Schwestergesellschaften Teil einer Unternehmensgruppe: die Deutsche Balaton AG, Heidelberg, ist als Muttergesellschaft der Verkäuferin anzusehen und zugleich mittelbar zu 100% an der Käuferin beteiligt. Die Deutsche Balaton AG konsolidiert die Verkäuferin und die Käuferin, so dass die Verkäuferin und die Käuferin nahestehende Personen im Sinne des § 111a Abs. 1 Satz 2 AktG sind.

Grundlage der Kaufpreiskalkulation war Folgendes: Der Ausgabebetrag der Teilschuldverschreibungen, der 100% nominal betrug, war am 01. August 2021 zahlbar; die Rückzahlung ist am 31. Januar 2023 fällig. Die Teilschuldverschreibungen werden mit einem regulären Zinssatz von 20 % p.a. verzinst; Zinszahlungstermine sind 31. Januar 2022, 31. Juli 2022 und 31. Januar 2023. Die nicht mit verkauften Optionen der Serie A und B wurden mit einem Abschlag von 10% beim Kaufpreis eingepreist, bewertet auf Grundlage des Black-Scholes Option Pricing Models als Mittelwert einer Bandbreitenberechnung.

Die Inhaberschuldverschreibung ist besichert: mittels Pledge and Option Agreement wurden in Übereinstimmung mit den Anleihebedingungen alle gegenwärtigen und zukünftigen Dividenden, Ausschüttungen, Verkaufserlöse, Liquidationserlöse oder Zahlungen jeglicher Art von der Minengesellschaft Transvaal Gold Mining Estates Limited (South Africa) bzw. aus der Beteiligung an dieser Minengesellschaft an den Sicherheitentreuhänder verpfändet und dem Sicherheitentreuhänder eine Option zur Übernahme aller gegenwärtigen und zukünftigen Aktien der Minengesellschaft eingeräumt. Mittels Security Trust Agreement wurde die erste Anleihegläubigerin 2invest AG als Sicherheitentreuhänder für die Sicherheiten bestellt. Mit dem Kauf- und Übereignungsvertrag hat die Käuferin die 2invest AG als Sicherheitentreuhänder sowie die Regelungen des Pledge and Option Agreement und des Security Trust Agreement ausdrücklich anerkannt.

Nach Einschätzung des Vorstands sind die Konditionen des Kauf- und Übereignungsvertrags als angemessen und zu marktüblichen Bedingungen zu bewerten.

