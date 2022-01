(shareribs.com) Frankfurt / New York 13.01.2022 - Technologiewerte zeigen sich am Donnerstag erneut leichter. TecDAX und NASDAQ rutschen wieder ab, bedingt durch fortgesetzte Gewinnmitnahmen. In Frankfurt geht es für Nordex aufwärts. Der DAX verliert kurz vor dem Handelsschluss 0,2 Prozent auf 15.979 Punkte, belastet von Sartorius, Merck und Delivery Hero. Auf der anderen Seite stehen Zalando, Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...