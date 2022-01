Tagesausblick für 14.01.: DAX stagniert. Autobauer, ThyssenKrupp und Zalando im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

Die Aktienmärkte bewegten sich heute mehrheitlich in einer engen Range um den gestrigen Schlusskurs. Signifikante Impulse blieben aus. Am Montag sind die US-Börsen feiertagsbedingt geschlossen. Viele Anleger werden sich morgen also möglicherweise weiter zurückhalten. Morgen fällt der Startschuss für die Berichtssaison. Nächste Woche kommt sie zunehmend in Fahrt und könnte den Märkte neue Impulse geben.

Die Renditen europäischer und amerikanischer Staatspapiere gaben heute erneut etwas nach. Die in dieser Woche veröffentlichten Inflationszahlen wurden also inzwischen verdaut. Neue Impulse für die Edelmetalle leiteten Investoren daraus jedoch noch nicht ab. So stagnierten die Notierungen von Gold und Silber auf ihren jeweiligen Vortageslevels. Ein vergleichbares Bild zeigte sich am Ölmarkt. Nach der Aufwärtsbewegung in den zurückliegenden beiden Handelstagen konsolidierte der Ölpreis heute leicht.

Unternehmen im Fokus

Autowerte wie BMW, Daimler und VW sowie Internetdienstleister wie Zalando standen heute auf dem Einkaufszettel der Anleger. HeidelbergCement und Infineon profitierten von positiven Analystenkommentaren. Freenet kündigte ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm an. ThyssenKrupp erwartet für das Wasserstoffgeschäft ein kräftiges Wachstum

Zu den stärksten Themen- und Strategiepapieren zählten heute der Global Green Technologies Index, der Solactive European Mergers & Acquisitions Index sowie der Stoxx Europe 600 Automobil & Parts Index.

Wichtige Termine

Frankreich - Verbraucherpreise, Dezember endgültig

USA - Einzelhandelsumsatz, Dezember

USA - Einfuhrpreise, Dezember

USA - Industrieproduktion, Dezember

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 16.090/16.245 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.600/15.725/15.850/15.960/16.000 Punkte

Der DAX bewegte sich heute größtenteils zwischen 15.950 und 16.050 Punkten. Den Schwächeanfall am Nachmittag konterteten die Bullen in der letzten halben Stunde vor Handelsschluss. Neue Kaufimpulse gibt es allerdings erst oberhalb von 16.090 Punkten. Bis dahin droht eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung und das Risiko weiterer Rücksetzer bis 15.850 Punkte.

DAXin Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 18.10.2021- 13.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 13.01.2015- 12.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HB1SB5 0,31* 16.400 16.500 15.02.2022 DAX HB1LA5 0,55* 16.100 16.200 15.02.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 1 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.01.2022; 17:59 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HB1L46 0,30* 15.800 15.700 15.02.2022 DAX HB1L4D 0,49* 16.150 16.050 15.02.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 1 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.01.2022 17:59 Uhr

