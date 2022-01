Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Dax tut sich bei 16 000 Punkten schwer Nach zwei Tagen der Kurserholung hat sich der Dax am Donnerstag kurz vor Toreschluss noch ins Plus gemüht. Am Ende eines ruhigen Handelstages stand ein Gewinn von 0,13 Prozent auf 16 031,59 Punkte zu Buche. weiterlesen Panorama Booster-Impfungen sollen weiter zulegen - Stiko: Auch für Jugendliche Angesichts der immer stärkeren Ausbreitung der neuen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...