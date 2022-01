The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.01.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.01.2022



ISIN Name

CA02073T1049 ALPHA ESPORTS TECH INC.A

SE0010663310 SVOLDER AB B SK 10

US674599CK94 OCCIDENTAL PET. 16/22

