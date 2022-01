DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-IT-Dienstleister, wurde vom Analystenhaus NelsonHall in seinem Bericht "NEAT Life, Annuities Pension: Operational Transformation 2021" in fünf Versicherungskategorien mit der höchsten Einstufung als "Leader" ausgezeichnet.

DXC Technology bietet versicherungsspezifische Dienstleistungen über den gesamten Enterprise Technology Stack hinweg an, unter anderem in den Bereichen Business-Process-as-a-Service und Versicherungssoftware. Die Fähigkeiten von DXC wurden unter folgenden Aspekten als "Leader" klassifiziert:

Gesamtperformance

Betriebliche Umstellung auf digitale Systeme und Prozesse

Neugeschäft und Zeichnung von Verträgen

Leistungs- und Fondsmanagement

Verwaltung von Lebensversicherungsansprüchen

"Das umfassende digitale Portfolio von DXC wird weiter wachsen, und zwar durch die gezielte Ausweitung der digitalen Kundenerfahrungen, die Integration biometrischer Daten in das medizinische Underwriting und branchenführende Lösungen für die Neugeschäftsentwicklung", sagte Ashley Singleton, Market Research Analyst bei NelsonHall. "Die Weiterentwicklung von digitalen Lösungen und Transformationsangeboten wird das Bestreben von DXC unterstützen, berührungslose Transaktionen zu verbessern, die Verwaltungskosten zu senken und die Kundenzufriedenheit für Lebens-, Renten- und Pensionsversicherer zu erhöhen."

In dem Bericht wurde die Performance von acht Anbietern im Hinblick auf ihre Fähigkeit bewertet, im Vergleich zu ihren Mitbewerbern sowohl einen unmittelbaren Nutzen zu liefern als auch künftige Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Die Einstufung erfolgte in die Kategorien "Leader", "High Achiever", "Innovator" und "Major Player". Zu den Stärken von DXC gehörten insbesondere:

Sicherstellung von Biometrie-Partnerschaften und Einbindung der Daten in das Underwriting-Verfahren des Versicherers

Erbringung von Leistungen als lizenzierter Drittverwalter (Third-Party-Administrator, TPA) in den USA und als lizenzierter Broker-Dealer in Kanada unter Nutzung dieser Expertise in den Bereichen Compliance und Regulierung

Bereitstellung von Konversationsfunktionen auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) in der Softwarelösung DXC Assure for Life and Wealth sowie von Partnerlösungen zur Verbesserung des Kundenerlebnisses

Weitere Betreuung eines wachsenden Partnerschafts-Ökosystems zur Bereitstellung umfassender digitaler Angebote und Dienstleistungen, beispielsweise durch Gesundheits- und Zusatzleistungen für Lebens-, Renten- und Pensionsversicherungen

Sicherung von cloudfähigen Lösungen für TPA-, BPS- und BPaaS-Kundenengagements zur Senkung der Betriebskosten

Umfangreiches Investieren in die Qualifizierung und Fachkompetenz von Talenten sowie in umfassende unternehmenseigene digitale Lösungen

"DXC ist sehr stolz darauf, in fünf von NelsonHall bewerteten Versicherungskategorien als "Leader" ausgezeichnet worden zu sein. Dies spiegelt unser Engagement wider, die Geschäftsprozesse unserer Kunden zu optimieren und zu transformieren, und das bei gleichzeitiger Senkung der Kosten, Erhöhung der Agilität und Erschließung neuer Wachstumskanäle", sagte Tom Pettit, Gesamtamerika-Präsident bei DXC Technology. "Die Leader-Positionen von DXC bei NelsonHall verdeutlichen auch die Stärke und Breite unseres Teams, das diese Dienstleistungen erbringt, in dem viele Teammitglieder über versicherungsspezifische Qualifikationen verfügen."

Über DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) hilft weltweit tätigen Unternehmen, ihre geschäftskritischen Systeme zu betreiben und Abläufe auszuführen und gleichzeitig die IT zu modernisieren, Datenarchitekturen zu optimieren sowie Sicherheit und Skalierbarkeit in öffentlichen, privaten und hybriden Clouds zu gewährleisten. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors vertrauen auf DXC, wenn es um die Bereitstellung von Services im gesamten Enterprise Technology Stack geht, mit denen ein neues Niveau an Leistung, Wettbewerbsfähigkeit und Kundenerfahrung erreicht wird. Mehr Informationen darüber, wie wir für unsere Kunden und Kollegen hervorragende Leistungen erbringen, finden Sie auf DXC.com.

Über NelsonHall

NelsonHall ist das führende globale Analysten-Unternehmen, das sich der Aufgabe verschrieben hat, Organisationen dabei zu helfen, die "Kunst des Möglichen" in der digitalen Transformation von Betriebsabläufen zu verstehen. Mit Analysten in den USA, Großbritannien und Kontinentaleuropa liefert NelsonHall den Einkaufsorganisationen detaillierte, entscheidende Informationen über Märkte und Anbieter (einschließlich NEAT-Bewertungen), die ihnen helfen, schnelle und hoch informierte Beschaffungsentscheidungen zu treffen. Für Anbieter bietet NelsonHall fundierte Kenntnisse der Marktdynamik und der Benutzeranforderungen, um sie bei der Verbesserung ihrer Markteinführungsstrategien zu unterstützen. Die Forschungsarbeit von NelsonHall basiert auf strenger Primärforschung und genießt aufgrund der Qualität, der Tiefe und der Einblicke ihrer Analysen weithin hohes Ansehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht direkt und ausschließlich auf historische Fakten beziehen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese Aussagen geben gegenwärtige Erwartungen und Überzeugungen wieder, und es kann nicht zugesichert werden, dass die in diesen Aussagen beschriebenen Ergebnisse erreicht werden. Solche Aussagen unterliegen zahlreichen Annahmen, Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, von denen sich viele unserer Einflussnahme entziehen. Darüber hinaus werden viele dieser Risiken und Unwägbarkeiten derzeit durch die Coronavirus-Pandemie 2019 und die Auswirkungen unterschiedlicher privater und staatlicher Gegenmaßnahmen, die sich auf unsere Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und die Volkswirtschaften und Gemeinden auswirken, in denen diese tätig sind, verstärkt und können auch in Zukunft weiter verstärkt werden. Eine schriftliche Beschreibung dieser Faktoren finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" im DXC-Jahresbericht im Formular 10-K für das am 31. März 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr sowie ggf. aktualisierte Informationen in nachfolgenden SEC-Einreichungen, einschließlich des DXC-Quartalsberichts im Formular 10-Q für das am 30. September 2021 zu Ende gegangenen Quartal.

Es kann nicht zugesichert werden, dass ein in einer zukunftsgerichteten Aussage genanntes Ziel oder ein darin enthaltener Plan erreicht werden kann oder wird, und die Leser werden angehalten, sich nicht über Gebühr auf solche Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu veröffentlichen oder über Ereignisse oder Umstände zu berichten, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten, oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

