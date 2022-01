DGAP-Ad-hoc: DWS Group GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

DWS Group GmbH & Co. KGaA: Ergebnisse des vierten Quartals übertreffen Analystenerwartungen



13.01.2022 / 21:38 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Basierend auf vorläufigen, untestierten Zahlen erwartet die DWS Group bei den Ergebnissen des vierten Quartals Erträge in Höhe von EUR 798 Millionen und einen Vorsteuergewinn in Höhe von EUR 356 Millionen. Der bereinigte Vorsteuergewinn wird bei EUR 378 Millionen erwartet1. Die Aufwand-Ertrags-Relation (CIR) wird bei 55,3 Prozent erwartet. Die bereinigte Aufwand-Ertrags-Relation (CIR) beträgt demnach 52,7 Prozent für das vierte Quartal. Diese zentralen Zahlen übertreffen den veröffentlichten Analysten-Konsens deutlich.



Diese Ergebnisse sind durch höher als erwartete Einnahmen aus Performance- und Transaktionsgebühren in Höhe von EUR 126 Millionen sowie aus Managementgebühren bedingt.



Die Geschäftsführung hat zudem - in Übereinstimmung mit der kommunizierten Wachstumsstrategie für Phase 2 des Unternehmens - entschieden, der Hauptversammlung, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats, für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von EUR 2,00 pro Aktie vorzuschlagen.



Die DWS Group wird ihre untestierten Ergebnisse für das vierte Quartal sowie das Gesamtjahr 2021 am 27. Januar 2022 veröffentlichen und die testierten Ergebnisse als Teil ihres Geschäftsberichts 2021 am 11. März 2022.



1Für eine Beschreibung des bereinigten Vorsteuergewinns und der bereinigten Aufwand-Ertrags-Relation (CIR) siehe den Zwischenbericht 2021 der DWS Group GmbH & Co. KGaA.











Kontakt:

Adib Sisani

Global Head of Communications & Marketing



DWS Group GmbH & Co. KGaA

Mainzer Landstr. 11-17

60329 Frankfurt

Germany



+49 69 910 61960

