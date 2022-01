Es gab an den Märkten am gestrigen Mittwoch keine allzu sensationellen Meldungen zu sehen und so verliefen die Kurse der meisten Titel eher unspektakulär. Immerhin hielt die allgemeine Erholung vom Vortag weiter an, was aus Käufersicht schon mal ein kleiner Erfolg ist. Wie immer gab es aber natürlich auch den einen oder anderen Ausreißer.Rote Vorzeichen musste etwa BioNTech (US09075V1026) verkraften, obwohl es rund um das Unternehmen zuletzt eigentlich nur gute Nachrichten zu hören gab. Dennoch gelingt es einfach nicht, den Kurs wieder über 200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...